Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:27, 7 июня 2024Россия

Губернатор назвал число атак беспилотников в Ростовской области с начала года

Ростовский губернатор Голубев: регион дронами с начала года атаковали 130 раз

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украина с начала 2024 года пыталась атаковать Ростовскую область с помощью беспилотников около 130 раз. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил губернатор российского регионе Василий Голубев, его цитирует РИА Новости.

«Если говорить о беспилотных летательных аппаратах, то с начала года таких случаев было зафиксировано 130. Если говорить о нанесении или попытках нанесения ударов ракетами, то таких случаев было зафиксировано шесть», — сказал Голубев.

Он оценил обстановку в регионе на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) как напряженную, но стабильную, подчеркнув, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в Ростовской области справляются со своей задачей.

По словам Голубева, для обеспечения безопасности в регионе принимаются дополнительные меры. Например, в конце мая власти создали особую пятикиломпетровую зону вдоль административной границы с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР И ЛНР). Там, как уточнил глава области, установлен особый правовой режим, который аналогичен тем, что действует в пограничной зоне.

Ростовская область располагается в южной части Восточно-Европейской равинены и частично находится в Северо-Кавказском регионе. Она граничит с ДНР и ЛНР, а также Калмыкией, Кубанью, Ставропольским краем, Волгоградской и Воронежской областями. Расстояние от региона до Москвы — свыше 1000 километров, до границы с Украиной — около 80 километров.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Еще несколько стран отказались ехать на саммит Зеленского в Швейцарию. Что не устроило Мексику, Никарагуа и Аргентину?

      В Москве наркозависимый вломился в квартиру и захватил двоих детей в заложники

      Вице-премьер Росссии назвал замену бакалаврам в новой системе образования

      Путин заявил о росте объемов торговли с Республикой Сербской

      Минобороны заявило о перехвате 28 дронов ВСУ над четырьмя регионами России

      В российском регионе двое детей пошли в лес с дедушкой и пропали

      Тренер назвал самые опасные упражнения во время тренировки

      Макрон открестился от инцидента с арестованным в России французом

      Начался суд над россиянами из «Авангарда народная воля» за подготовку взрыва ТЭЦ

      Сальдо рассказал о будущем Каховского водохранилища

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше