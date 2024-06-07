Губернатор назвал число атак беспилотников в Ростовской области с начала года

Ростовский губернатор Голубев: регион дронами с начала года атаковали 130 раз

Украина с начала 2024 года пыталась атаковать Ростовскую область с помощью беспилотников около 130 раз. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил губернатор российского регионе Василий Голубев, его цитирует РИА Новости.

«Если говорить о беспилотных летательных аппаратах, то с начала года таких случаев было зафиксировано 130. Если говорить о нанесении или попытках нанесения ударов ракетами, то таких случаев было зафиксировано шесть», — сказал Голубев.

Он оценил обстановку в регионе на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) как напряженную, но стабильную, подчеркнув, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в Ростовской области справляются со своей задачей.

По словам Голубева, для обеспечения безопасности в регионе принимаются дополнительные меры. Например, в конце мая власти создали особую пятикиломпетровую зону вдоль административной границы с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР И ЛНР). Там, как уточнил глава области, установлен особый правовой режим, который аналогичен тем, что действует в пограничной зоне.

Ростовская область располагается в южной части Восточно-Европейской равинены и частично находится в Северо-Кавказском регионе. Она граничит с ДНР и ЛНР, а также Калмыкией, Кубанью, Ставропольским краем, Волгоградской и Воронежской областями. Расстояние от региона до Москвы — свыше 1000 километров, до границы с Украиной — около 80 километров.