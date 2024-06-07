Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:52, 7 июня 2024Мир

Херш назвал чушью объявленное Байденом предложение по перемирию в Газе

Херш: заявление Байдена о новом предложении по перемирию в Газе является чушью
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Заявление президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о новом трехэтапном проекте соглашения по мирному урегулированию в секторе Газа является «политической чушью», считает журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. В своем блоге в Substack он рассказал о разговоре с американским чиновником, в ходе которого выяснилось, что никакого прорывного предложения по «всеобъемлющему новому» проекту от Израиля не было.

Херш назвал речь Байдена весьма удачной. «Но, как я выяснил, беседуя с хорошо осведомленным американским чиновником, это была полная политическая чушь», — уточнил журналист. По его словам, в следующие дни премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «ясно дал понять», что не знал, о чем говорил Байден «и его все более отчаивающиеся политические помощники».

Ранее президент США объявил, что Израиль представил палестинскому радикальному движению ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа. Как утверждал Байден, предложенная сделка состоит из трех этапов: вывод израильских войск из Газы и освобождение заложников из плена ХАМАС, бессрочное прекращение огня и начало восстановления Газы после боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В нескольких секундах полета до цели. Вооруженные «Цирконами» российские корабли появятся вблизи побережья США

      Захарова заявила о системном преследовании россиян в Европе

      Байден встретится с Зеленским во Франции

      В Молдавии указали на роль транзита для поставки оружия на Украину

      Пушков оценил решение Франции передать Украине истребители Mirage

      53-летняя ведущая показала фигуру в белье для плюс-сайз-женщин

      Художница побывала на 100 свиданиях за день и поделилась впечатлениями

      Мексика отказалась от приглашения на конференцию по Украине

      Президент Аргентины отказался от участия в конференции по Украине

      Женщина внезапно набросилась на мужа и отрезала ему пенис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше