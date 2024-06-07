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09:21, 7 июня 2024Ценности

Кендалл Дженнер снялась в бикини

Модель Кендалл Дженнер снялась в купальнике бренда Calzedonia

Фото: Jason Pohuski / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер снялась в бикини бренда Calzedonia на новых фото. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

На размещенных снимках 28-летняя манекенщица продемонстрировала подтянутую фигуру с кубиками пресса, позируя в раздельном купальнике бордового цвета. Наряд состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой.

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Дженнер распустили темные волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах. В качестве украшений она выбрала золотые серьги-кольца и браслет на запястье.

Ранее в июне Кендалл Дженнер снялась на яхте в прозрачном платье без бюстгальтера. Знаменитость позировала в облегающем прозрачном платье фиолетового цвета.

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      Екатерина Ештокина
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