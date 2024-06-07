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15:08, 7 июня 2024Бывший СССР

Киев подписал соглашение об открытии филиала оборонного концерна

Зеленский подписал соглашение об открытии на Украине филиала концерна KNDS

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Находясь с визитом в Париже Владимир Зеленский подписал соглашение с франко-германским оборонным концерном KNDS о создании филиала на Украине. О будущем открытии филиала организации сообщает телеканал BFM TV.

«Владимир Зеленский подписал соглашение с франко-германской компанией KNDS, производящей гаубицы Caesar. Это соглашение позволит компании создать украинский филиал. Запасные части можно будет производить на территории Украины», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, такое решение позволит Киеву не только производить комплектующие, но и получать 155-миллиметровые снаряды, используемые гаубицами Caesar, которые Украине поставляет KNDS.

Украинский лидер прибыл во Францию 6 июня, чтобы принять участие в праздновании 80-летия высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны. Помимо участия в памятных мероприятиях, он проведет неформальные встречи с западными лидерами.

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      Александр Курбатов
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