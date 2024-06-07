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14:01, 7 июня 2024Россия

Ковальчук заявил о способности России превратить США в радиоактивный пепел

Ковальчук заявил, что Россия способна превратить США в радиоактивный пепел

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Россия владеет ядерным оружием, способным превратить США в радиоактивный пепел. Об этом заявил, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Михаил Ковальчук в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры которого показали в эфире «Соловьев Live».

«Они [США] Китай не боятся, потому что в ядерный радиоактивный пепел Америку превратить можем только мы», — считает физик.

При этом он подчеркнул, что США остаются единственной в мире страной, применившей ядерное оружие против людей, сбросив в 1945 году бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Ковальчук назвал это абсолютно бессмысленным поступком, целью которого было напугать советского лидера Иосифа Сталина. «Дальше было много планов, по которым в начале 1950-х годов они должны были нанести удары по основным городам СССР и полностью ликвидировать его. И они бы это сделали, не задумываясь», — отметил глава «Курчатовского института».

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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