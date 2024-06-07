Польша потребовала выдать ударившего пограничника мигранта

МИД Польши потребовал у Белоруссии выдать ударившего пограничника ножом мигранта

Варшава потребовала от Минска выдать нелегального мигранта, ударившего ножом польского пограничника. Такое требование озвучил МИД Польши временному поверенному в делах Белоруссии Алексею Понкратенко.

В ведомстве отметили, что Понкратенко был вызван после смерти военнослужащего. Ему выразили протест в связи с инцидентом на польско-белорусской границе, который произошел в конце мая. Также Варшава призвала Минск «прекратить провокации на польско-белорусской границе и организацию миграционного давления».

28 мая неподалеку от деревни Дубиче-Церкевне на польских солдат напала группа людей, вооруженных камнями, копьем и разбитой бутылкой. Пограничная служба Польши заявила, что около 50 мигрантов пытались незаконно пересечь границу, а когда им попытались помешать это сделать, в солдат полетели ветки деревьев и камни. Позже стало известно, что военного не удалось спасти.