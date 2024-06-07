Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:31, 7 июня 2024Мир

Польша потребовала выдать ударившего пограничника мигранта

МИД Польши потребовал у Белоруссии выдать ударившего пограничника ножом мигранта

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Варшава потребовала от Минска выдать нелегального мигранта, ударившего ножом польского пограничника. Такое требование озвучил МИД Польши временному поверенному в делах Белоруссии Алексею Понкратенко.

В ведомстве отметили, что Понкратенко был вызван после смерти военнослужащего. Ему выразили протест в связи с инцидентом на польско-белорусской границе, который произошел в конце мая. Также Варшава призвала Минск «прекратить провокации на польско-белорусской границе и организацию миграционного давления».

28 мая неподалеку от деревни Дубиче-Церкевне на польских солдат напала группа людей, вооруженных камнями, копьем и разбитой бутылкой. Пограничная служба Польши заявила, что около 50 мигрантов пытались незаконно пересечь границу, а когда им попытались помешать это сделать, в солдат полетели ветки деревьев и камни. Позже стало известно, что военного не удалось спасти.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В нескольких секундах полета до цели. Вооруженные «Цирконами» российские корабли появятся вблизи побережья США

      МИД России назвал саммит по Украине в Швейцарии мошенническим мероприятием

      Президент Аргентины передумал отказываться от участия в саммите G7

      Задыхающегося во время секса москвича спасли от инфаркта

      Байден оговорился и рассказал о вторжении Израиля в Россию

      Власти рассказали о будущем «Крокус Сити Холла»

      Макрон назвал место работы задержанного в России француза

      Польша потребовала выдать ударившего пограничника мигранта

      В Киргизии назвали высадившего бойцов СВО таксиста жертвой

      Макрон назвал допустимые цели для передаваемых Украине истребителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше