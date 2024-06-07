Милонов нашел украинских «профурсеток» на ПМЭФ

Депутат ГД Милонов нашел на ПМЭФ украинских профурсеток и призвал их наказать

Депутат Госдумы Виталий Милонов нашел на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) украинских «профурсеток» и призвал их наказать. Об этом парламентарий заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, такие женщины появляются на подобных ПМЭФ мероприятиях, чтобы заработать на состоятельных предпринимателях, так как «ценники там доходят до баснословных сумм». Милонов заверил, что для него эта тема не является главной на форуме. «Но то, что туда забредает сотни-тысячи профурсеток, шалашовок, кстати, очень часто украинских, это правда», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что таких женщин «надо отлавливать, давать им сроки и давать исправительные работы». При этом он отметил, что запрос на них формируют клиенты. «Если туда приезжают те, кому надо снять проститутку, то надо к таким людям присматриваться, надо посмотреть, насколько он вообще адекватен в других отраслях», — считает Милонов.

Он добавил, что услугами секс-работниц «пользуются лузеры», которые после этого перестают быть деловыми людьми и становятся «просто барыгами, которые рубят бабло» и не имеют нравственных ограничений.

Ранее уже не первый год работающая на ПМЭФ эскортница рассказала, что женщины, предоставляющие на мероприятии эскорт-услуги, должны уметь поддержать легкую непринужденную беседу, иметь хорошие манеры и знать этикет. Также приветствуется владение иностранными языками и умение поддержать беседу о политике и экономике, однако это зависит от запроса клиента. Россиянка также подчеркнула, что желающих заказать эскорт для посещения форума очень много, а зарубежные гости как правило предпочитают появляться на публике со славянками.