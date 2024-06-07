Минобороны рассказало о потерях украинской военной авиации

Минобороны: за неделю были сбиты два украинских МиГ-29

Российские войска за неделю сбили два украинских истребителя МиГ-29. О потерях украинской военной авиации рассказало Минобороны в сводке о событиях в зоне спецоперации за период с 1 по 7 июня.

Помимо этого, за неделю Вооруженные силы России перехватили два украинские оперативно-тактические ракеты «Точка-У», две зенитные управляемые ракеты комплекса С-200, три ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot и три противокорабельные ракеты «Нептун».

Также средствами противовоздушной обороны было сбито 17 французских управляемых авиабомб Hammer. Еще один украинский военный самолет — штурмовик Су-25 — был поражен беспилотником «Ланцет». Подробностей уничтожения самолета, в частности был ли он сбит в полете или поражен на земле, в военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны, за неделю российские войска нанесли 27 групповых ударов по объектам на Украине. Целями атак были, в частности, склады хранения военной техники и боеприпасов противника, места дислокации личного состава, в том числе иностранных наемников, а также объекты украинской военной промышленности. Цели ударов достигнуты, подчеркнули в Минобороны.