На Украине назвали партию самых богатых депутатов

27 депутатов из партии Порошенко заработали больше всех в Раде за время СВО

Депутаты фракции «Евросолидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко заработали больше всего денег в Верховной Раде за время специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».

По данным журналистов, в украинском парламенте, включающем 401 депутата, от «Евросолидарности» состоит всего 27 человек. При этом с начала конфликта они получили столько же доходов, сколько все остальные нардепы.

«Заработки оппозиционеров из фракции "Евросолидарность" за два года составили более 3 миллиардов гривен (свыше 6,65 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»). Приблизительно столько же заработали все 374 депутата от других партий, а сам [Порошенко] за войну перескочил с 12-й на 3-ю ступеньку богатейших олигархов страны», — говорится в публикации.

Уточняется, что только за май 2024 года экс-президент Украины стал богаче более чем на 227 миллионов гривен (около полумиллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»). Он получил данные средства в виде процентов, дивидендов и возврата от облигаций.

Ранее стало известно, что все делегаты «Евросолидарности» отказались ехать на съезд партии для переизбрания Порошенко ее председателем. Причиной этого стал страх получить повестку в военкомат.