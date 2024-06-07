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16:39, 7 июня 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли мобилизационный «капкан» для студентов

На Украине отчисленных и поступивших в другой вуз студентов могут мобилизовать

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На Украине студенты старше 25 лет при получении первого высшего образования могут быть мобилизованы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram со ссылкой на адвоката Романа Симутина.

По его словам, украинские студенты могут остаться без отсрочки, если были отчислены из университета, а после этого поступили в другой вуз. Адвокат уточнил, что в таких случаях молодые люди остаются без справки о последовательности получения образования.

«Поэтому имеем следующее: фактически можно даже не получить образования и попасть в этот бюрократический капкан», — отметил Симутин. Он также выразил мнение, что в таком случае военкомат не будет предоставлять гражданам отсрочку.

Ранее стало известно, что на Украине зафиксировали двукратный рост поступающих в магистратуру и аспирантуру, в том числе мужчин старшего возраста. Такую тенденцию в министерстве образования республики назвали «несколько тревожной».

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      Екатерина Грищенко
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