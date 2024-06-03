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18:31, 3 июня 2024Бывший СССР

На Украине обеспокоились ростом числа поступающих в университеты мужчин

В Минобразования Украины обеспокоились ростом числа поступающих в вузы мужчин

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Рост числа поступающих в университеты мужчин на Украине вызывает тревогу у Министерства образования. Об этом заявил заместитель главы министерства Михаил Винницкий, сообщает Hromadske.

Винницкий сообщил о двукратном росте числа поступающих в магистратуру и аспирантуру, в том числе мужчин старшего возраста. По его информации, число абитуриентов стало рекордным, превысив 200 тысяч. Чиновник добавил, что тенденция является для него «несколько тревожной».

«Образование не должно быть средством избегания конституционного долга», — заявил замглавы украинского Минобразования. Он сообщил, что ведомство планирует ужесточить систему отбора в вузы.

Ранее в Министерстве образования Украины захотели выявлять уклоняющихся от мобилизации студентов вузов с помощью единого государственного квалификационного экзамена.

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      Юрий Леонов
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