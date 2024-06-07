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19:25, 7 июня 2024Бывший СССР

На Украине уничтожили две нефтебазы

Глава украинской компании «А-95» Куюн: на Украине уничтожено две нефтебазы

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На Украине уничтожены две нефтебазы в результате ударов Вооруженных сил России. Об этом сообщил соучредитель украинской консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Куюна, объекты были поражены ударами дронов модели Shahed, которые Россия якобы использует в зоне специальной военной операции. Он добавил, что удар был нанесен пятью БПЛА.

«Минус две нефтебазы» ,— заявил глава консалтинговой компании. Он не уточнил расположение объектов.

Ранее глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин рассказал о пожаре на инфраструктурном объекте. Объект был поврежден в результате ЧП.

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      Юрий Леонов
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