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15:05, 7 июня 2024Экономика

Названы сроки открытия последнего участка трассы М-11 «Нева»

«Фонтанка»: последний участок трассы М-11 «Нева» откроют 17 июля

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Движение по последнему участку трассы М-11 «Нева» будет запущено 17 июля. Сроки его открытия назвала «Фонтанка» со ссылкой на председателя правления госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко.

Длина нового участка — второго участка обхода Твери — составляет 27 километров. После того как его введут, М-11 станет непрерывной, и путешественникам больше не придется съезжать на бесплатную дорогу. В общей сложности возведение трассы от начала проектирования до окончания строительства заняло более 20 лет.

Уточняется, что об окончательной цене путешествия из Петербурга в Москву по новой трассе можно судить по стоимости уже работающего с декабря 2023 года первого пускового участка обхода Твери в 250 рублей. В случае если за проезд по второму, примерно такому же по длине, понадобится платить столько же, полная цена путешествия между столицами в будни днем на легковой машине составит 3,9 тысячи рублей, столько же — в будни ночью без транспондера (при его наличии — 3,8 тысячи рублей), и 4,9 тысячи рублей днем в выходной.

Весной этого года стало известно, что строительство скоростной трассы Джубга — Сочи обойдется примерно в 1,4 триллиона рублей.

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      Полина Кислицына
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