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17:11, 7 июня 2024Экономика

Новак назвал мощность параллельного «Силе Сибири-2» нефтепровода

Новак: мощность параллельного «Силе Сибири-2» нефтепровода составит до 30 млн т

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Проект нефтепровода, параллельного «Силе Сибири-2» является перспективным, его мощность может составить до 30 миллионов тонн в год. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом Новак уточнил, что сейчас проект находится в стадии формирования. «Пока он еще в очень сыром виде», — добавил он.

В настоящее время основным экспортным проектом в сфере создания магистральных газовых трубопроводов является трубопровод «Сила Сибири-2» с ежегодной проектной мощностью в 50 миллиардов кубометров. Однако переговоры между российским холдингом «Газпром» и китайским нефтегазовым концерном CNPC до сих пор не завершены.

Газета Financial Times писала, что главной причиной затягивания переговоров между Россией и Китаем о поставках газа по «Силе Сибири-2» является желание Пекина приобретать природный газ по цене, практически аналогичной стоимости топлива на внутреннем российском рынке.

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