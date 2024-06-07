Новак рассказал о росте цен на бензин в пределах инфляции

Новак: с начала года цены на топливо на АЗС выросли в пределах 1 процента

Топливо на российских АЗС подорожало с начала года в пределах инфляции. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Что касается автозаправочных станций, если о ценах говорить, с начала года они выросли в пределах 1 процента всего», — отметил он. Новак подчеркнул, что целевым показателем является рост стоимости не выше величины инфляции.

Вице-премьер также рассказал, что запасы бензина и дизеля в России на данный момент на 5-10 процентов выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отечественные НПЗ производят больше топлива, и потребители обеспечены поставками всех нефтепродуктов, подчеркнул он. Новак добавил, что завершающаяся посевная компания в стране прошла стабильно.

Он напомнил, что у заводов были некоторые проблемы, связанные с выводом из строя части мощностей из-за атак на предприятия. Однако сейчас рынок сбалансирован, поэтому правительством было принято решение об отмене запрета экспорта бензина, сказал вице-премьер.

Ранее Новак заявил, что рост ВВП РФ страны на 2,8-3 процента является абсолютно достижим, при этом экономика может показать и более заметный рост. Он подчеркнул, что правительству необходимо «думать и предлагать бизнесу те условия, которые бы создавали и доверие, и комфортные условия».