Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:44, 7 июня 2024Экономика

Новак рассказал о росте цен на бензин в пределах инфляции

Новак: с начала года цены на топливо на АЗС выросли в пределах 1 процента

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Топливо на российских АЗС подорожало с начала года в пределах инфляции. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Что касается автозаправочных станций, если о ценах говорить, с начала года они выросли в пределах 1 процента всего», — отметил он. Новак подчеркнул, что целевым показателем является рост стоимости не выше величины инфляции.

Материалы по теме:
Экономика Китая стремительно растет. Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
Экономика Китая стремительно растет.Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
22 марта 2024
ПМЭФ в 2024 году: даты, участники и программа Петербургского международного экономического форума
ПМЭФ в 2024 году:даты, участники и программа Петербургского международного экономического форума
4 июня 2024

Вице-премьер также рассказал, что запасы бензина и дизеля в России на данный момент на 5-10 процентов выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отечественные НПЗ производят больше топлива, и потребители обеспечены поставками всех нефтепродуктов, подчеркнул он. Новак добавил, что завершающаяся посевная компания в стране прошла стабильно.

Он напомнил, что у заводов были некоторые проблемы, связанные с выводом из строя части мощностей из-за атак на предприятия. Однако сейчас рынок сбалансирован, поэтому правительством было принято решение об отмене запрета экспорта бензина, сказал вице-премьер.

Ранее Новак заявил, что рост ВВП РФ страны на 2,8-3 процента является абсолютно достижим, при этом экономика может показать и более заметный рост. Он подчеркнул, что правительству необходимо «думать и предлагать бизнесу те условия, которые бы создавали и доверие, и комфортные условия».

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин призвал к технологическому обновлению ВС России

      В Подмосковье нашли дом за 500 рублей

      Путин призвал индексировать пенсии работающим пенсионерам

      Еврокомиссия заявила о выполнении Украиной всех условий для вступления в ЕС

      Во время выступления Путина в Черном море уничтожили украинский катер

      В Луганске назвали число разрушенных из-за удара ВСУ домов

      Россиянам назвали лучший источник йода

      Путин поставил цель по снижению доли импорта в экономике России

      ВМФ покажет «Буян» и «Бастион» в Кронштадте

      Вместо Турции российское зерно купит другая страна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше