Спасатели сообщили об одном человеке под завалами в Луганске после удара ВСУ

Человек может находиться под завалами многоэтажки в Луганске после удара ВСУ

Спасательный службы сообщили об одном человеке под завалами в Луганске после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он может находиться под завалами одного из жилых многоэтажных зданий, спасатели продолжают его поиск. Предварительно, как сообщает ТАСС, под завалами остается женщина. После того, как спасут последнего человека, продолжится разбор завалов

Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ ударили по луганскую пятью ракетами ATACMS производства США. Четыре ракеты удалось сбить системой противовоздушной обороны (ПВО). Среди пострадавших, число которых достигло 20, есть дети, добавили в оборонном ведомстве.

