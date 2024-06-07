Россиянка испугалась грабителей и снесла дождевой навес

Жительница Омска снесла дождевой навес, испугавшись грабителей

Жительница Омска снесла навес, спасавший от вечных потопов подвал дома. Горожанка пошла на это из соображений личной безопасности, пишет портал Om1.ru.

Конфликт произошел в доме по адресу бульвар Архитекторов. Навес был установлен по общей инициативе жильцов — во время дождей подвал здания вечно заливало, а в помещении были проложены коммуникации. Однако одной из собственниц пристроенный навес мешал: сооружение находилось прямо перед окном соседки и перекрывало солнечный свет. Но главное — по навесу в ее квартиру с легкостью могли пробраться грабители.

Женщина обратилась в суд. В итоге управляющую компанию обязали убрать дождевой навес, однако организация не спешила выполнять распоряжение суда. Защищать права квартировладелицы пришлось судебным приставам. Ведомство возбудило исполнительное производство, после чего УК снесла навес. Как иначе решить проблему с затоплением подвала, жильцам дома пока неясно.

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