Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:17, 7 июня 2024Экономика

Россиянка испугалась грабителей и снесла дождевой навес

Жительница Омска снесла дождевой навес, испугавшись грабителей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Жительница Омска снесла навес, спасавший от вечных потопов подвал дома. Горожанка пошла на это из соображений личной безопасности, пишет портал Om1.ru.

Конфликт произошел в доме по адресу бульвар Архитекторов. Навес был установлен по общей инициативе жильцов — во время дождей подвал здания вечно заливало, а в помещении были проложены коммуникации. Однако одной из собственниц пристроенный навес мешал: сооружение находилось прямо перед окном соседки и перекрывало солнечный свет. Но главное — по навесу в ее квартиру с легкостью могли пробраться грабители.

Женщина обратилась в суд. В итоге управляющую компанию обязали убрать дождевой навес, однако организация не спешила выполнять распоряжение суда. Защищать права квартировладелицы пришлось судебным приставам. Ведомство возбудило исполнительное производство, после чего УК снесла навес. Как иначе решить проблему с затоплением подвала, жильцам дома пока неясно.

Ранее свердловчанка подала в суд на соседа по даче за плевки. В ходе конфликта по поводу возведенного между участками забора мужчина несколько раз плюнул в лобовое стекло ее машины.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин решил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Такого не было с 2016 года

      Президент Зимбабве выступил против незаконных санкций

      Россиянка испугалась грабителей и снесла дождевой навес

      Президент Зимбабве назвал Путина своим дорогим братом

      Африканский лидер на ПМЭФ заявил о неприемлемости доминирования Запада

      Избыток госпомощи бизнесу сочли опасным для экономики

      Новак назвал мощность параллельного «Силе Сибири-2» нефтепровода

      В Британии заявили о недальновидной политике Запада в отношении России

      Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

      Назван способ подавления дронов США над Черным морем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше