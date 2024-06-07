Опровергнут миф об уменьшении спермы во всем мире

Ученые Манчестерского университета, Королевского университета в Кингстоне (канада) и датского банка спермы Cryos International опровергли миф, что количество сперматозоидов у мужчин падает во всем мире. Результаты исследования опубликованы в журнале Human Reproduction.

Проведенный в 2023 году метаанализ предыдущих научных работ показал, что количество половых клеток у мужчин снижается со скоростью 2,64 процента в год, что получило широкую огласку в СМИ. Однако новое исследование образцов спермы, полученных от потенциальных доноров, показало, что хотя средняя концентрация половых клеток варьируется от года к году, за шестилетний период она существенно не поменялась.

Были проанализированы образцы 6758 мужчин из четырех городов Дании, подававших заявки на донорство спермы в крупнейшем мировом банке спермы Cryos International в период с 2017 по 2022 год. Измерялись такие показатели, как концентрация и подвижность половых клеток.

Оказалось, что с 2019-го по 2022 год как концентрация, так и общее количество подвижных сперматозоидов, снизилась на 16 и 22 процента соответственно, что соответствует периоду пандемии COVID-19. Хотя нет прямых доказательств, что вирус как-то влияет на сперму, предполагается, что изменения в физической активности, диете и рабочем режиме могли повлиять на качество спермы. Однако авторам не удалось собрать информацию о здоровье или образе жизни доноров.