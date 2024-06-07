Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:33, 7 июня 2024Из жизни

Пара нашла жуткую тайную комнату под джакузи

Пара из США обнаружила тайную комнату и туннель под старой джакузи

Кадр: Jam Press / @hayleyg099

В США супружеская пара нашла в своем доме тайную комнату под джакузи. Об этом пишет New York Post.

Хейли и Тревор Гилмартин живут в штате Мичиган, рядом с озером Гурон, которое отделяет США от Канады. Они ремонтировали дом и нашли под ванной жуткую комнату и туннель бутлегеров глубиной шесть метров. Гилмартины предполагают, что он использовался для контрабанды алкоголя из Канады в США.

Тайный ход обнаружился, когда супруги решили избавиться от старой джакузи. Помещения под ней были целиком затоплены водой. Туннель, как оказалось, вел прямо в озеро Гурон. «Мы нырнули туда с аквалангом и нашли в комнате огромный туннель», — рассказал 30-летний Гилмартин. Он отметил, что пока воду откачать невозможно, потому что она постоянно поступает «из озера Гурон и рек, с которыми оно связано».

Темное помещение с бетонными стенами оказалось почти пустым, за исключением опорного столба и стены, обшитой деревянными панелями. Гилмартины считают, что она соединена с системой туннелей. Позже выяснилось, что у нескольких соседей под домами тоже есть подобные туннели.

Сто лет назад озеро Гурон и впадающая в него река Сент-Клер были артерией, по которой контрабандисты переправляли алкоголь через границу во времена «Сухого закона». По оценкам экспертов, на этот район приходилось до 75 процентов контрабанды.

Материалы по теме:
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021
Вестник апокалипсиса «Путешественники во времени» рассказывают о страшном будущем. Им никто не верит
Вестник апокалипсиса«Путешественники во времени» рассказывают о страшном будущем. Им никто не верит
16 февраля 2018

Узнав криминальное прошлое своего дома, Гилмартины разместил в TikTok ролики об исследовании комнаты и туннеля. Видео набрали миллионы просмотров. Теперь пара хочет узнать, что находится по ту сторону деревянной стены, а также осушить помещения. «Мы собираемся продолжить исследовать помещения. Если удастся, мы осушим их и, возможно, сделаем там игровую комнату или дорожку для боулинга», — сказал Гилмартин.

Ранее сообщалось, что жительница США пришла осмотреть дом, который купила ее двоюродная сестра, и обнаружила там жуткую детскую комнату. За тайной дверью оказалась крошечная тайная комната, похожая на детскую, с очень низкими потолками и обоями в цветочек.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Еще несколько стран отказались ехать на саммит Зеленского в Швейцарию. Что не устроило Мексику, Никарагуа и Аргентину?

      В Москве наркозависимый вломился в квартиру и захватил двоих детей в заложники

      Вице-премьер Росссии назвал замену бакалаврам в новой системе образования

      Путин заявил о росте объемов торговли с Республикой Сербской

      Минобороны заявило о перехвате 28 дронов ВСУ над четырьмя регионами России

      В российском регионе двое детей пошли в лес с дедушкой и пропали

      Тренер назвал самые опасные упражнения во время тренировки

      Макрон открестился от инцидента с арестованным в России французом

      Начался суд над россиянами из «Авангарда народная воля» за подготовку взрыва ТЭЦ

      Сальдо рассказал о будущем Каховского водохранилища

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше