Песков заявил о надеждах США на исторический шанс уничтожения России

Песков: элиты США считают нынешний момент шансом на уничтожение России

Правящие элиты в США считают нынешний момент историческим шансом на уничтожение России, так как они постепенно утрачивают свое лидерство в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пытаясь удержать свои лидирующие позиции, Америка пытается не просто подавить нас. Они считают, что это, как мне кажется, наилучший исторический момент для того, чтобы избавиться от нас (...) Украина лишь маленький-маленький инструмент в этой вот экзистенциальной борьбе», — рассказал он.

При этом Песков подчеркнул, что нынешняя ситуация несопоставима с периодом Карибского кризиса. По его словам, в тот момент международная система представляла собой миропорядок из двух устойчивых систем. В свою очередь современный мир разрушается и не имеет прочной институциональной основы.

Ранее Песков заявил, что Запад провоцирует Россию на ядерную эскалацию посредством нагнетания риторики по данному вопросу. При этом он подчеркнул, что в итоге подобные действия лишь заканчиваются напряжением самого Запада и его правящих элит.