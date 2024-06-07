Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:51, 7 июня 2024Мир

Песков заявил о надеждах США на исторический шанс уничтожения России

Песков: элиты США считают нынешний момент шансом на уничтожение России
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergei Bobylyov / TASS Host Photo Agency / Reuters

Правящие элиты в США считают нынешний момент историческим шансом на уничтожение России, так как они постепенно утрачивают свое лидерство в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пытаясь удержать свои лидирующие позиции, Америка пытается не просто подавить нас. Они считают, что это, как мне кажется, наилучший исторический момент для того, чтобы избавиться от нас (...) Украина лишь маленький-маленький инструмент в этой вот экзистенциальной борьбе», — рассказал он.

При этом Песков подчеркнул, что нынешняя ситуация несопоставима с периодом Карибского кризиса. По его словам, в тот момент международная система представляла собой миропорядок из двух устойчивых систем. В свою очередь современный мир разрушается и не имеет прочной институциональной основы.

Ранее Песков заявил, что Запад провоцирует Россию на ядерную эскалацию посредством нагнетания риторики по данному вопросу. При этом он подчеркнул, что в итоге подобные действия лишь заканчиваются напряжением самого Запада и его правящих элит.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Россия призвала Армению поделиться списком якобы погибших в Буче. Москве не дают его уже два года

      Чернышенко рассказал о внедрении ИИ в России

      ВСУ обстреляли окраину российского города

      Певица Бьянка без штанов станцевала на камеру

      Песков объяснил разницу между нынешней ситуацией в мире и Карибским кризисом

      В Белом доме рассказали о расширении арсенала США в ядерной сфере

      Песков заявил о возможных сюрпризах на швейцарской конференции по Украине

      Западная НКО потребовала от МУС выдать ордер на арест Медведева

      Федерацию шахмат России лишили членства в ФИДЕ

      Жена отказалась готовить и ужаснулась ответу мужа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше