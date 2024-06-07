Песков заявил о провоцировании России на ядерную эскалацию

Песков: Запад провоцирует Россию на ядерную эскалацию, нагнетая риторику

Запад провоцирует Россию на ядерную эскалацию посредством нагнетания риторики по данному вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Элемент провоцирования нас есть. Наше руководство это понимает и учитывает в своих решениях», — рассказал он.

При этом Песков подчеркнул, что в итоге подобные действия лишь заканчиваются напряжением самого Запада и его правящих элит.

Ранее Песков заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о готовности к прямому участию в конфликте на Украине являются провокационными и нагнетающими. Он также подчеркнул, что французский лидер демонстрирует «абсолютную поддержку» Украины, вплоть до слов о готовности к вовлечению в конфликт.