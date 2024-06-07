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22:13, 7 июня 2024Мир

Песков заявил о недопуске украинской продукции на европейские рынки

Песков: ЕС не пустит продукцию с Украины на свои рынки

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Страны-члены Европейского союза (ЕС) не пустят продукцию с Украины на свои рынки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РБК.

«Европейцы, у них же игра только в одни ворота. Они же не пустят вашу продукцию сельского хозяйства дешевую на свои рынки. Потому что французские фермеры еще больше будут дерьмом закидывать подъезды своих государственных учреждений», — сказал Песков.

Он отметил, что ЕС не только не допустит украинские товары на свои рынки, но и направит свои товары на Украину. Из-за этого, по мнению пресс-секретаря президента России, местные фермеры разорятся.

Страны Центральной Европы ввели запрет на поставки аграрной продукции с Украины осенью 2023 года. Решение приняли после отказа Еврокомиссии в продлении эмбарго на импорт в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Власти Венгрии оставили эмбарго в силе и распространили его действие также на украинские крупу, мясо, яйца, растительное масло и овощи.

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      Евгений Силаев
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