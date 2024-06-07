Песков: Россия не может выдавать безвозвратные кредиты странам Африки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о невозможности выдавать безвозвратные кредиты странам Африки, как это было во времена СССР. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, у России много проблем, которые нужно решать. «Здесь, наверное, такая филантропия вряд ли подойдет», — сказал он.

Песков добавил, что России нужны новые рамки для сотрудничества со странами Африки, основанные на взаимной выгоде и взаимном уважении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна может привлекать инвестиции в страны Африки и Азии при соблюдении нескольких условий. Чтобы инвестиции окупались, необходимо наличие инструментов, гарантирующих отдачу от таких вложений, пояснил глава государства.