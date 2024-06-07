Плюс-сайз модель стала главной красавицей штата и пожаловалась на оскорбления

В США плюс-сайз модель Сара Милликен стала самой красивой девушкой Алабамы

В США главной красавицей штата Алабама на региональном этапе конкурса National American Miss признали 23-летнюю плюс-сайз модель. Об этом пишет The U.S. Sun.

Сара Милликен из города Атмор завоевала титул Мисс Алабама в конце мая. Девушка рассказала, что шла к этому достижению восемь лет. Ранее она уже дважды участвовала в National American Miss, но выиграть не смогла.

Самая красивая девушка Алабамы пожаловалась, что сразу же после победы на нее обрушился шквал оскорблений и травли в интернете. Ее называли позором конкурса, а также массово писали, что она выглядит очень нездоровой. «То, что вы печатаете на экране может сильно ранить людей. Я держусь, но это может привести к тому, что кто-то сделает с собой что-то страшное», — заявила Милликен.

Она отметила, что некоторые оскорбления в ее адрес были «просто отвратительными» и призвала людей быть добрее. Кроме того, девушка призналась, что совершенно не рассчитывала победить, а ее целью было хотя бы войти в десятку финалисток.

Теперь Милликен будет участвовать в борьбе за титул главной красавицы страны на финальном, национальном этапе конкурса National American Miss, финал которого состоится в октябре. «Я собираюсь разбить стеклянные потолки своим зрелищным представлением, чтобы помочь другим женщинам осуществить их мечты, независимо от форм и размеров», — заявила «Мисс Алабама».

National American Miss позиционирует себя как «конкурс не похожий на другие». Победительницы получают приз в размере 30 тысяч долларов (2,6 миллиона рублей).

В ноябре 2023 года сообщалось, что финалистка конкурса «Мисс Вселенная», представлявшая Непал, пожаловалась на хейтеров в интернете. 23-летняя плюс-сайз модель Джейн Дипика Гаррет заявила, что злопыхатели обозвали ее китом.