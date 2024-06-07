Почти половина жителей Финляндии поддержала выдворение мигрантов из Евросоюза

Gallup: 40 процентов финнов поддержали выдворение мигрантов в третьи страны

Почти половина жителей Финляндии поддержала так называемую «руандийскую» модель предоставления убежища, когда мигрантов выдворяют из Европейского союза (ЕС) в третью страну, где проходит процесс предоставления убежища. Об этом со ссылкой на опрос компании Gallup сообщила газета Helsingin Sanomat.

Согласно результатам опроса, участие в котором приняли 1006 человек, 40 процентов респондентов полностью или в некоторой степени были согласны с утверждением, что государства Евросоюза должны работать вместе, чтобы централизовать рассмотрение заявлений о предоставлении убежища за пределами ЕС. 31 процент опрошенных не согласились с данным утверждением, 28 процентов не определились.

Ранее стало известно, что больше половины населения Финляндии выступили за ввод войск стран ЕС на Украину и против того, чтобы впускать мигрантов в страну. 52 процента участвовавших в опросе респондентов заявили, что «стремящимся в Европу мигрантам можно отказать во въезде на границе, даже если это поставит под угрозу их жизнь».