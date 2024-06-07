Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:48, 7 июня 2024Мир

Почти половина жителей Финляндии поддержала выдворение мигрантов из Евросоюза

Gallup: 40 процентов финнов поддержали выдворение мигрантов в третьи страны

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Почти половина жителей Финляндии поддержала так называемую «руандийскую» модель предоставления убежища, когда мигрантов выдворяют из Европейского союза (ЕС) в третью страну, где проходит процесс предоставления убежища. Об этом со ссылкой на опрос компании Gallup сообщила газета Helsingin Sanomat.

Согласно результатам опроса, участие в котором приняли 1006 человек, 40 процентов респондентов полностью или в некоторой степени были согласны с утверждением, что государства Евросоюза должны работать вместе, чтобы централизовать рассмотрение заявлений о предоставлении убежища за пределами ЕС. 31 процент опрошенных не согласились с данным утверждением, 28 процентов не определились.

Ранее стало известно, что больше половины населения Финляндии выступили за ввод войск стран ЕС на Украину и против того, чтобы впускать мигрантов в страну. 52 процента участвовавших в опросе респондентов заявили, что «стремящимся в Европу мигрантам можно отказать во въезде на границе, даже если это поставит под угрозу их жизнь».

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Турция приостановит импорт российской пшеницы с 21 июня. Анкара была в лидерах по покупке зерна

      Байден отверг идею Макрона по отправке западных инструкторов на Украину

      Додик раскрыл план Запада по расчленению России

      Мигранта задержали за изнасилование российской пенсионерки

      Гуцул опровергла обсуждение с Россией милитаризации Гагаузии

      В российском регионе объявили опасность ракетного удара

      В аэропорту одного российского города произошла массовая задержка рейсов

      Нетаньяху выступит перед Конгрессом США

      Кендалл Дженнер снялась в бикини

      В Подмосковье наркодилеры на велосипедах открыли стрельбу по полицейским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше