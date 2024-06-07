Полковник назвал основные страны для поставок оружия из России

Полковник Баранец: Россия может направить оружие Северной Корее, Кубе и Ирану

Россия может отправить свое оружие в Северную Корею, Иран и Кубу. Об этом сообщил полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, главным получателем российского оружия может стать Северная Корея, которая испытывает проблемы с горючим и двигателями. Эксперт отметил, что страна могла бы арендовать одну из российских атомных подлодок. Он полагает, что Россия также может снабдить оружием Иран.

Кроме того, добавил Баранец, Россия может оказать военную помощь Кубе. По его словам, создание военных баз на территории страны помогло бы «взять Америку на прицел».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Украине. Он подчеркнул, что ответ «может быть асимметричным».