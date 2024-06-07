Популярная 55-летняя актриса снялась в нижнем белье

Американская актриса Рики Лейк снялась в черной комбинации без бюстгальтера

Популярная американская актриса Рики Лейк снялась в нижнем белье на новом фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя знаменитость показала фото из гостиничного номера, в котором она сидит в кресле в черной комбинации на тонких бретелях. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя оголенную грудь. «Чувствую себя гламурной», — подписала она пост.

Стилист сделал Лейк укладку, а визажист нанес яркий макияж с акцентом на глаза.

Ранее в июне 52-летняя фотомодель показала фигуру в бикини. Британская теле- и радиоведущая Лиза Сноудон поделилась серией снимков с отдыха в Пальме, Испания, на которых она показала фигуру в бикини белого цвета, состоящем из бюстгальтера без бретелей и плавок с низкой посадкой.