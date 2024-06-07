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11:16, 7 июня 2024Интернет и СМИ

Популярная блогерша рассказала о романе с зарабатывающим 50 тысяч рублей парнем

Кадр: Super / YouTube

Популярная российская блогерша Карина Нигай рассказала, что в прошлом встречалась с парнем, который зарабатывал намного меньше нее. Об этом она заявила в шоу «Директ», выпуск доступен на YouTube.

По словам Нигай, ее бойфренд в то время жил с матерью и зарабатывал 50 тысяч рублей в месяц. «Учитывая то, на каком уровне финансовом нахожусь я, он сильно меньше меня зарабатывал», — объяснила она. Блогерша отметила, что тогда помогла бойфренду увеличить доход.

Нигай добавила, что для комфортной жизни ей необходимо от шести миллионов рублей в месяц.

Ранее Нигай рассказала, что в детстве жила со своими родителями в тесной квартире площадью около 18 квадратных метров. Блогерша добавила, что родилась в небогатой семье.

Перед этим она заявила, что после участия в проекте «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ у нее начались проблемы со здоровьем. В частности, она пожаловалась на сильную депрессию после шоу.

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      Маргарита Щигарева
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