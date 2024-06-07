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18:26, 7 июня 2024Силовые структуры

После расправы над зампредом движения «Зов народа» возбудили еще одно дело

После расправы над зампредом движения «Зов народа» возбудили дело о халатности

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Московской области после расправы над зампредом движения «Зов народа» Антоном Еговцевым возбудили новое уголовное дело. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным следствия, новое дело завели по статье халатность. Причиной стали многократные обращения в полицию близких Еговцева, которые предшествовали расправе. Родственники сообщали, что 37-летний Дмитрий Матвеев преследует семью активиста.

В полиции заявили, что все жалобы обрабатывали и проводили необходимые мероприятия по защите зампреда «Зова народа».

7 июня общественника нашли без признаков жизни с множественными ранениями. Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что преступник выключил автоматику на щитке квартиры Еговцева, а когда он вышел в подъезд проверить, что произошло, напал на него с ножом.

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      Владимир Седов
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