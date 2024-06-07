Торрембини: итальянский бизнес потерял до €10-15 млрд

Потери итальянского бизнеса от антироссийских санкций составили порядка 10-15 миллиардов евро. Об этом РИА Новости рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

По его оценкам, товарооборот упал с 30 до 9 миллиардов евро, итальянский экспорт просел на 36 процентов, а российский импорт — на 70-80 процентов. Торрембини отметил, что из-за этого в Италии произошло существенное сокращение рабочих мест.

«Но самое ужасное, что итальянский бизнес теряет российский рынок. За прошедшие два года мы уже лишились на нем значительного куска. Дальше, думаю, будет больше», — признал президент GIM Unimpresa.

С одной стороны, старых игроков замещают азиатские и турецкие бизнесмены, с другой — импорт поджимают отечественные компании, которые начали производить собственные продукты, объяснил Торрембини.

Ранее депутат парламента Германии Маттиас Моосдорф заявил, что Евросоюз потерял 500 миллионов евро от санкций против России. Он отметил, что невозможно выиграть в прямом противостоянии с ядерной державой, поскольку это «просто смешно и было обречено с самого начала».

