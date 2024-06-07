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17:14, 7 июня 2024Мир

Президент Зимбабве назвал Путина своим дорогим братом

Президент Зимбабве Мнангагва назвал Путина своим дорогим братом

Фото: Владимир Смирнов / POOL / РИА Новости

Россия является важным последовательным союзником Зимбабве, а президент Владимир Путин — «дорогим братом». Об этом заявил глава республики Эммерсон Мнангагва на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-24), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

«Зимбабве рассматривает Россию в качестве важного последовательного союзника, президент Путин является для меня дорогим братом. Мы сердечно приглашаем наших братьев из России изучать многочисленные возможности для инвестирования в нашу страну», — отметил Мнангагва.

Он также в своей речи раскритиковал Запад за «навязывание глобального порядка, который маргинализировал Глобальный Юг».

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      Дарья Устьянцева
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