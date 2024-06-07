Пропавшего мужчину заметили обмазывающим себя чесноком на Красной площади

На Красной площади заметили обмазывающего себя чесноком мужчину

На Красной площади в Москве заметили мужчину в мотоциклетном шлеме, который на глазах у прохожих начал обмазывать свое тело чесноком. Об этом пишет «МК».

Инцидент произошел вечером 6 июня. В результате россиянина задержала полиция, которая передала его врачам. В свою очередь, медики поместили мужчину в психиатрическую лечебницу. Как выяснилось, им оказался пропавший житель Пскова, который сбежал из дома, не предупредив родных. С их слов, он каждое лето приезжает в Москву, где ведет себя неадекватно.

Ранее в Екатеринбурге полуголый местный житель устроил дебош в торговом центре «Белочка». Как стало известно, скинув с себя футболку, он запрыгнул на прилавок с парфюмерией и разбил витрину. Затем он схватил осколок стекла и забежал на второй этаж, где вооружился двумя ножами из мясного отдела. После этого россиянин выбежал на улицу и зацепился за проезжавший мимо автомобиль.

Похожий случай произошел в Иркутске. Там местные жители сняли на видео полуголого мужчину, прыгающего по припаркованным во дворе машинам.