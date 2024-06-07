Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 7 июня 2024Россия

Пропавшего мужчину заметили обмазывающим себя чесноком на Красной площади

На Красной площади заметили обмазывающего себя чесноком мужчину

Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

На Красной площади в Москве заметили мужчину в мотоциклетном шлеме, который на глазах у прохожих начал обмазывать свое тело чесноком. Об этом пишет «МК».

Инцидент произошел вечером 6 июня. В результате россиянина задержала полиция, которая передала его врачам. В свою очередь, медики поместили мужчину в психиатрическую лечебницу. Как выяснилось, им оказался пропавший житель Пскова, который сбежал из дома, не предупредив родных. С их слов, он каждое лето приезжает в Москву, где ведет себя неадекватно.

Ранее в Екатеринбурге полуголый местный житель устроил дебош в торговом центре «Белочка». Как стало известно, скинув с себя футболку, он запрыгнул на прилавок с парфюмерией и разбил витрину. Затем он схватил осколок стекла и забежал на второй этаж, где вооружился двумя ножами из мясного отдела. После этого россиянин выбежал на улицу и зацепился за проезжавший мимо автомобиль.

Похожий случай произошел в Иркутске. Там местные жители сняли на видео полуголого мужчину, прыгающего по припаркованным во дворе машинам.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин призвал к технологическому обновлению ВС России

      В Подмосковье нашли дом за 500 рублей

      Еврокомиссия заявила о выполнении Украиной всех условий для вступления в ЕС

      В Луганске назвали число разрушенных из-за удара ВСУ домов

      Россиянам назвали лучший источник йода

      Путин поставил цель по снижению доли импорта в экономике России

      ВМФ покажет «Буян» и «Бастион» в Кронштадте

      Вместо Турции российское зерно купит другая страна

      Два следующих к берегу безэкипажных катера ВСУ обнаружили неподалеку от Крыма

      Путин заявил о росте экономики России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше