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18:24, 7 июня 2024Россия

Путин назвал число занятых Россией населенных пунктов в зоне СВО в 2024 году

Путин: с начала 2024 года Россия заняла 47 населенных пунктов в зоне СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

С начала 2024 года России заняла 47 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Территория, контроль над которой за то же время установила российская армия, по словам президента, составляет 880 квадратных километров.

Ход боевых действий в зоне СВО президент описал как постепенное выдавливание противника с занимаемых территорий.

В ходе беседы Путин также ответил на вопрос о новой мобилизации в России. Глава государства подчеркнул, что с учетом избранной Генштабом тактики у Москвы нет необходимости проводить мобилизацию. Президент напомнил, что в 2023-м году в Вооруженные силы России «без всякой мобилизации» пришли более 300 тысяч человек.

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      Алан Босиков
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