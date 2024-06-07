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17:50, 7 июня 2024Россия

Путин назвал условие применения Россией ядерного оружия

Путин: применение Россией ядерного оружия возможно в исключительных случаях

Фото: Иван Секретарев / РИА Новости

Применение Россией ядерного оружия возможно только в исключительных случаях. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, чьи слова передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Применение Россией ядерного оружия возможно только в исключительных случаях, такие пока не наступили», — сказал глава государства.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил нанести ядерный удар по побережью Нидерландов. По его словам, там сосредоточено около 50-60 процентов инфраструктуры, обеспечивающей Европу углеводородным топливом.

По его мнению, это является «жирной целью» для военнослужащих, которые при ударе по инфраструктуре смогут поставить Европу на колени.

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      Никита Абрамов
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