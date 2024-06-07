Путин получит от оленеводов Ямала «двойной подарок»

Артюхов: у самки оленя, которую хотят подарить Путину, появился детеныш

Потомственный оленевод из Ямала Енкся Пяк пообещал подарить президенту России Владимиру Путину самку оленя, но вместо одного животного в Москву доставят двух. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума Ura.ru рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

По его словам, у самки появился детеныш. «Теперь президент получит двойной подарок», — сообщил корреспондент издания.

В апреле Путин поздравил Енкси Пяка и его жену Зою с золотой свадьбой. Он пожелал жителям Крайнего Севера успехов и выразил надежду на встречу с ними.