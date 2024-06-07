Путин высказался о переносе офисов госкорпораций в регионы

Путин: инициатива переноса офисов госкорпораций в регионы заслуживает внимания

Инициатива о переносе головных офисов крупнейших компаний в регионы заслуживает внимания и поддержки. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

В то же время вопрос требует проработки, подчеркнул глава государства. По его словам, эта тема обсуждается в правительстве, и уже существуют примеры успешного переезда крупных компаний в субъекты РФ. Так, компания «РусГидро» уже перенесла свою штаб-квартиру из Москвы в Красноярск, напомнил он. Именно в Сибири и на Дальнем Востоке располагаются ключевые объекты компании.

С инициативой переноса офисов отечественных корпораций в регионы Минэкономразвития выступило в 2019 году. Вопрос переезда ряда компаний на Дальний Восток обсуждался и в 2014-2015 годы. Речь шла в том числе о переносе налогооблагаемой базы.