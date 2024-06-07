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18:11, 7 июня 2024Бывший СССР

Путин заявил о готовности России искать представителя Украины для переговоров

Путин: власть на Украине нелегитимна, но РФ готова искать представителя страны

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Власть на Украине узурпирована, а исполнительные органы утратили свою легитимность, но Россия готова искать, с кем вступить в переговорный процесс. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

По его словам, в соответствии с Конституцией Украины, полномочия президента должны перейти спикеру Верховной Рады.

До этого Путин заявил, что у Москвы есть право зеркально отвечать на поставки Украине оружия, которое может быть использовано для ударов по российской территории.

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      Илья Таксюр
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