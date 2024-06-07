Путин заявил о готовности России искать представителя Украины для переговоров

Путин: власть на Украине нелегитимна, но РФ готова искать представителя страны

Власть на Украине узурпирована, а исполнительные органы утратили свою легитимность, но Россия готова искать, с кем вступить в переговорный процесс. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

По его словам, в соответствии с Конституцией Украины, полномочия президента должны перейти спикеру Верховной Рады.

До этого Путин заявил, что у Москвы есть право зеркально отвечать на поставки Украине оружия, которое может быть использовано для ударов по российской территории.