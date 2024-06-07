Россиян предостерегли от рисков при покупке жилья в рассрочку

Эксперты назвали покупку квартиры в рассрочку рискованной

Покупая квартиру, не стоит очертя голову оформлять рассрочку. О каких рисках забывают россияне, покупая жилье в рассрочку, изданию «Вечерний Челябинск» рассказали эксперты региональной Контрольно-счетной палаты.

При том, что расплачиваться в рассрочку выходит быстрее, чем при ипотеке, а зачастую и беспроцентно, частичные платежи получаются довольно внушительными. Помимо этого, первоначальный взнос может доходить до 80 процентов стоимости сделки.

Многих в рассрочке привлекает то, что к заявителю у банков и девелоперов меньше претензий — у покупателя больше уверенности в том, что необходимую рассрочку ему одобрят. Кроме того, при таком способе оплаты заявителя не вынуждают оформлять страховку. Однако в случае просрочки платежа с клиента сразу начнут взымать штрафы и пени, а до выплаты последнего взноса заселиться или запланировать перепродажу объекта бывает невозможно. Рассрочка особенно проблематична, если стройка оказалась заморожена.

Ранее стало известно, что в Москве почти не осталось жилья, подходящего под условия льготной ипотеки. На фоне сворачивания одной из популярных госпрограмм жилищного кредитования спрос на московские новостройки вырос в полтора раза.