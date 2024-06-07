Россия заметно нарастила ввоз товаров из Германии

Destatis: экспорт товаров из Германии в Россию вырос на 17,3 % в апреле

По итогам апреля 2024 года суммарные объемы ввоза товаров из Германии в Россию увеличились на 17,3 процента в сравнении с мартовским показателем и достигли уровня в 734,1 миллиона евро в денежном выражении. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

В годовом выражении экспорт из Германии в Россию продемонстрировал противоположную динамику и сократился на 10,5 процента. Импорт из РФ в ФРГ по итогам апреля снизился на 2,9 процента в сравнении с мартом и опустился до отметки в 176,4 миллиона евро. В годовом выражении показатель просел на 43,1 процента, уточнили в статистическом ведомстве.

Общий объем экспорта из Германии в страны, не входящие в состав Евросоюза (ЕС), в апреле увечился на 2 процента. Большая часть немецких товаров (на 14,2 миллиарда евро) была отправлена в Соединенные Штаты. Экспорт в Китай за этот период времени вырос на 0,8 процента, до 8,4 миллиарда евро, а в Соединенное Королевство — на 15,4 процента, до 7,4 миллиарда.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные Евростата сообщило о падении товарооборота России с Евросоюзом (ЕС) в 4 раза с 2014 по 2024 год — до 17,8 миллиарда евро. За этот период времени показатель сократился в общей сложности на 54,1 миллиарда. Объемы же торговли России и Германии за 10 лет упали в 8 раз.