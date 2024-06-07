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17:37, 7 июня 2024Экономика

Россиянам предсказали рост ставок по вкладам и кредитам

Россиян призвали не ждать снижения ставок по кредитам
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Дмитрий Ермаков / Лента.ру

Несмотря на то, что Банк России сохранил ключевую ставку на 16 процентах, ставки по вкладам и кредитам все равно могут в ближайшее время вырасти, считает старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ Президентской Академии Юрий Перевышин. Его прогноз цитирует «Газета.Ru».

По его словам, такое может произойти из-за расширения периода жесткой монетарной политики регулятора и «ужесточения сигнала» (ЦБ не исключил очередного повышения ставки). Поэтому спрос на потребительские и ипотечные займы должен пойти на спад.

В то же время он отметил, что ставки по вкладам пошли вверх еще за неделю-две до сегодняшнего заседания Банка России. Перевышин полагает, что депозитные ставки еще немного увеличатся и останутся на этом уровне как минимум до конца 2024 года.

Ранее Центральный банк России внезапно решил оставить ключевую ставку на уровне 16 процентов. Как отметил регулятор, спрос в России растет, опережая возможности расширения предложения товаров и услуг, поэтому для возвращения инфляции к целевому уровню в четыре процента потребуется удерживать высокую ставку еще продолжительное время.

Кроме того, Банк России не исключил, что, возможно, ставку придется повысить еще раз. Также ЦБ надеется, что четырехпроцентная инфляция будет достигнута в 2025 году.

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