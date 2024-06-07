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06:31, 7 июня 2024Бывший СССР

Российский военный рассказал о применении ВСУ фосфорных боеприпасов

Российский боец сообщил, что ВСУ применили под Энергодаром фосфорные боеприпасы

Фото: Stringer / Reuters

В марте бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) запустили по населенному пункту в районе города Энергодар в Запорожской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с фосфорными боеприпасами. Об этом РИА Новости рассказал командир одного из подразделений 1197-го полка Вооруженных сил (ВС) России.

«Во время выборов в одном из населенных пунктов был применен дрон с фосфорным боеприпасом. Штуки три прилетело. Обошлось без жертв», — сообщил военный.

Ранее российский танк, переживший четыре попадания украинских дронов, уничтожил группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом.

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      Маргарита Пименова
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