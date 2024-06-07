Саксофонист Бутман нашел плюсы в отмене русской культуры за рубежом

Саксофонист Бутман: попытка изолировать Россию стала шансом для развития

Народный артист России Игорь Бутман высказался о культуре отмены, изоляции и возможностях России. Этим он поделился на полях XXVII Петербургского международного экономического форума. Слова артиста приводит телеканал «360».

По мнению джазмена, в нынешних реалиях для отечественных артистов открываются новые возможности становиться еще лучше и популярнее. «Появляются новые устремления. Мы ставим себе новые задачи, поднимаем планки в своем искусстве», — заявил артист.

Бутман подчеркнул, что Россия из-за отмены русской культуры Западом смогла открыть новых звезд, которые теперь «собирают полные залы». «И если такие обстоятельства сложились, то давайте их используем. И докажем, что не просто живем нашим прошлым. Мы смотрим вперед, и все, что у нас есть, будет с нами всегда», — заключил он.

В 2023 году Игорь Бутман назвал отмену русской культуры на Западе временной.