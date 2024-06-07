Сбер создал базу знаний для разработки инклюзивных услуг

В Сбере рассказали о помощи людям с инвалидностью по интеграции в общество

Сбер не только адаптирует свои продукты и сервисы под нужды людей с инвалидностью, но и разрабатывает практические руководства для помощи бизнесу. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев во время сессии «Роль бизнеса в формировании инклюзивной культуры и этики инклюзии» в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Царева, Сбер уже восемь лет занимается вопросами доступности. «Каждый наш сервис помогает людям интегрироваться в общество и приносить пользу себе и стране. Мы делимся своим опытом. Поэтому мы собираем знания из разных источников и превращаем их в руководства на понятном бизнесу языке», — сказал он.

Говоря о руководствах, он уточнил, что на сайте Сбера уже выложены три таких руководства: базовое о создании доступных услуг, о том, как сделать цифровые сервисы доступными, и гайд по easy-to-read — это признанная во всем мире лучшая практика адаптации информации для тех, кому трудно понимать сложные вещи (например, людей с ментальными особенностями и людей старшего возраста).

В настоящее время к банкоматам можно подключить наушники и получать голосовые подсказки, поэтому незрячие могут пользоваться ими без посторонней помощи. В тысячах отделений банка можно получить консультации на русском жестовом языке.

На сегодняшний день в России проживает почти 11 миллионов человек с инвалидностью, которые лишь частично интегрированы в общественную жизнь.