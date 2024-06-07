Postimees: собак из России отказались допускать на эстонские соревнования

Собак, которые родились в России, отказались допускать на эстонские соревнования на быстроту и ловкость. Об этом пишет Postimees.

Уточняется, что чемпионат по аджилити пройдет в середине июня. Обязательным условием для участия в соревнованиях стало наличие у животного идентификационного номера в реестре Эстонского кинологического союза.

Это нововведение вступило в силу 1 июня. При этом отмечается, что кинологический союз перестал регистрировать собак, которые родились в РФ и Белоруссии, после начала российской спецоперации на Украине.

В марте 2022 года Международная федерация кошек (FIFE) запрещала кошкам и котам, владельцы которых проживают в России, принимать участие в выставках FIFE за пределами страны. Эти ограничения также связаны со спецоперацией на Украине.