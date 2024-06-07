У самолета с россиянами на борту загорелось шасси после посадки

У самолета авиакомпании Red Wings загорелось шасси после посадки в Москве

У самолета авиакомпании Red Wings с пассажирами на борту загорелось шасси после посадки в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел с Boeing 777, выполняющим рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в российскую столицу, в ночь на 6 июня. По данным источника, лайнер приземлился в аэропорту Жуковский и зарулил на стоянку.

«Когда техперсонал проводил послеполетный осмотр, сотрудники увидели возгорание в районе тормозного устройства среднего внешнего пневматика левой стойки шасси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар быстро потушили ручным огнетушителем. Специалисты проверили тормоз и колеса воздушного судна и не обнаружили видимых повреждений. Борт временно отстранили от полетов, техники провели все необходимые ремонтные работы, и уже 7 июня самолет отправился в Египет.

Ранее сразу девять Sukhoi Superjet 100 за день получили сильные порезы колес шасси. Представители одной из российских авиакомпаний доложили в Росавиацию об аномалии, настигнувшей почти десяток пассажирских лайнеров.