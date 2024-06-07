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18:25, 7 июня 2024Моя страна

В Челябинске успешно пересадили печень учительнице

В Челябинске успешно пересадили печень 54-летней учительнице Татьяне Панасенко

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

В Челябинске трансплантологи успешно пересадили печень 54-летней учительнице, чтобы спасти ее от рака и цирроза. Соответствующий материал публикует местный портал «Хорошие новости».

В Челябинской областной клинической больнице впервые пересадили печень при гепатоцеллюлярном раке.
Пациенткой стала учитель-дефектолог Татьяна Панасенко, у которой возникла онкология на фоне цирроза печени. Последний, в свою очередь, перерос из гепатита С — распространенного заболевания, в том числе на Южном Урале.

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По словам врачей, вариантов лечения в подобных случаях крайне мало: операции практически невозможны, химиотерапия сильно влияет на печень, и такие онкопациенты, как правило, не могут ее перенести. По этим причинам хирурги поставили пациентку в лист ожидания на трансплантацию.

В итоге врачи успешно провели хирургическое вмешательство, и женщину выписали из медучреждения. «Я 15 лет испытывала боль в области печени, а сейчас ничего не болит, все прекрасно, все отлично. Все благодаря докторам. Хочу очень их похвалить. Все здесь очень хорошие, доброжелательные и внимательные. Я такое в первый раз встречаю», — высказалась пациентка.

Ранее ученые из БФУ и НИТУ МИСИС вместе с коллегами из Сербии и Словении создали наночастицы, которые убивают раковые клетки без вреда для здоровых тканей. Теперь с помощью образцов на основе оксида железа можно провести несколько видов терапии.

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      Карина Черных
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