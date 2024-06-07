В ДНР сообщили об отводе линии фронта от Донецка

Глава ДНР Пушилин: линия фронта ежедневно отодвигается от Донецка

Линия фронта ежедневно отодвигается от Донецка. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Мы видим, как ежедневно буквально линия фронта отодвигается от Донецка, от других населенных пунктов республики, как ежедневно продолжается освобождение территории ДНР в рамках конституционных границ», — сказал он.

По его словам, никто не знает, когда может закончится спецоперация, но с российской стороны не предпринимаются действия, которые бы привели к многочисленным потерям личного состава армии.

Ранее Пушилин заявил о потере украинскими олигархами влияния на собственность в ДНР. Он добавил, что пути Донбасса и олигархата разошлись еще в 2014 году.