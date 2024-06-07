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20:46, 7 июня 2024Моя страна

В древних могильниках Хакасии обнаружили детские игрушки

Детские игрушки нашли на древнем памятнике культурного наследия в Хакасии

Фото: Госохранинспекция РХ

Археологи Института истории материальной культуры Российской Академии наук (РАН) провели раскопки на древнем памятнике культурного наследия в Хакасии и обнаружили детские игрушки. Соответствующую информацию публикует «Родина».

Вследствие работы на территории памятника «Могильник "Каменный лог II"» исследователи нашли глиняную утварь, каменный наконечник, игольницы из кости и бронзы и костяные пластинки-куколки. На последних замечены узоры, рисунки в виде женских лиц, а также вертикальные и горизонтальные полосы.

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По данным специалистов, упомянутые предметы могут являться детскими игрушками, поскольку похожие предметы находят в детских могилах на территории Хакасско-Минусинской котловины.

В апреле необычный артефакт возрастом около трех тысяч лет нашли в Хакасии. Речь шла о так называемом «поясе колесничего» возрастом около трех тысяч лет.

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      Екатерина Ештокина
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