Песков: красной линией для Москвы стало превращение Украины в «анти-Россию»

Красной линией для Москвы стало не желание Украины ассоциироваться с Евросоюзом (ЕС), а превращение республики в «анти-Россию», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос, как соотносятся стремление стран самостоятельно выбирать партнеров с тем, что выбор Украины пал в пользу Запада стал красной линией для Москвы, Песков отметил, что это произошло, когда Киев стал работать над соглашением об ассоциации с ЕС, не желая быть в орбите России. Это имело сугубо рыночные последствия, подчеркнул он.

Однако другая история началась, когда в Одессе стали проводиться ежегодные учения НАТО, а также информационные кампании за вступление в альянс, несмотря на то, что подавляющее большинство украинцев тогда было против.

«Когда военные советники американцев приехали и получили кабинеты в администрации президента Украины, когда они постепенно стали сначала микрорычаги, а потом макрорычаги в политической системе и в экономической системе страны забирать в свои руки. И когда они стали превращать Украину в анти-Россию», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина все больше требует финансовой помощи от НАТО, превращаясь в «Молоха, пожирающего все».