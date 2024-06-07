Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:36, 7 июня 2024Бывший СССР

В Кремле обозначили красную линию России в отношениях с Украиной

Песков: красной линией для Москвы стало превращение Украины в «анти-Россию»
СюжетУчения НАТО:
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Красной линией для Москвы стало не желание Украины ассоциироваться с Евросоюзом (ЕС), а превращение республики в «анти-Россию», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос, как соотносятся стремление стран самостоятельно выбирать партнеров с тем, что выбор Украины пал в пользу Запада стал красной линией для Москвы, Песков отметил, что это произошло, когда Киев стал работать над соглашением об ассоциации с ЕС, не желая быть в орбите России. Это имело сугубо рыночные последствия, подчеркнул он.

Однако другая история началась, когда в Одессе стали проводиться ежегодные учения НАТО, а также информационные кампании за вступление в альянс, несмотря на то, что подавляющее большинство украинцев тогда было против.

«Когда военные советники американцев приехали и получили кабинеты в администрации президента Украины, когда они постепенно стали сначала микрорычаги, а потом макрорычаги в политической системе и в экономической системе страны забирать в свои руки. И когда они стали превращать Украину в анти-Россию», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина все больше требует финансовой помощи от НАТО, превращаясь в «Молоха, пожирающего все».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия призвала Армению поделиться списком якобы погибших в Буче. Москве не дают его уже два года

      19 человек погибли при обстреле села в Херсонской области

      США заявили об однозначном отказе от отправки военнослужащих на Украину

      Чернышенко рассказал о внедрении ИИ в России

      ВСУ обстреляли окраину российского города

      Певица Бьянка без штанов станцевала на камеру

      Песков объяснил разницу между нынешней ситуацией в мире и Карибским кризисом

      В Белом доме рассказали о расширении арсенала США в ядерной сфере

      Песков заявил о возможных сюрпризах на швейцарской конференции по Украине

      Западная НКО потребовала от МУС выдать ордер на арест Медведева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше