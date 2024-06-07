В Москве задержали учинившего в парке расправу над пенсионером россиянина

В Москве задержали расправившегося в парке с заступившимся за детей пенсионером

В Москве задержали подозреваемого в расправе над пенсионером, заступившемся за детей в Кусковском лесоспарке. Об этом в пятницу, 7 июня, в своем Telegram-канале сообщает столичное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, задержанный оказался россиянином 1960 года рождения. Он будет доставлен в подразделение столичного СК для производства следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

4 июня пострадавший пошел гулять с внучками и другом в парк на востоке столицы. Девочки подошли к Большому Радужному пруду и стали кидать камни в воду. Там рядом с собакой породы джек-рассел-терьер гулял мужчина. Он накричал на детей. Они пожаловались дедушке. Мужчина решил поговорить с обидчиком девочек. В ходе ссоры собачник достал нож и нанес несколько ударов потерпевшему. Тот не выжил.